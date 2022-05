È morto Ciriaco De Mita, l’ex Presidente del Consiglio aveva 94 anni

Si è spento, questa mattina, nella sua abitazione di Nusco (in provincia di Avellino) Ciriaco De Mita. Ad annunciare la morte dell’ex Presidente del Consiglio (e leader della Democrazia Cristiana) è stato il vicesindaco del comune campano – Walter Vigilante – di cui lo stesso De Mita era primo cittadino. Aveva 94 anni e negli scorsi mesi c’era stata grande preoccupazione per le sue condizioni di salute a causa di un’ischemia che lo costrinse a un ricovero in ospedale e a una delicata operazione chirurgica. L’operazione sembrava essere andata bene, così come il suo decorso. Le sue condizioni, però, si sono aggravate nel corso degli ultimi giorni. Fino alla morte arrivata questa mattina, poco dopo le 7.

Una vita nella politica che culminò, oltre al “settenato” alla guida della Democrazia Cristiana come segretario del partito, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per oltre un anno (dall’aprile del 1988 al luglio del 1989). Poi il ritorno nella sua Nusco, in provincia di Avellino, come sindaco. E proprio lì, a causa di una caduta, si fratturò un femore nello scorso mese di febbraio e fu costretto a un’operazione chirurgica, sempre delicata per quell’età. Poi il nuovo ricovero, ad aprile, per quell’ischemia che mise a repentaglio la sua vita. Infine, questa mattina, la notizia del decesso nella sua abitazione.

Il primo a commentare e voler ricordare la figura politica (e il suo peso storico per la Repubblica Italiana) di Ciriaco De Mita è stato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta: “Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”.

