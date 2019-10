Monica Cirinnà racconta la sua malattia e dà un consiglio a Vanitosa95

Ieri abbiamo raccontato di come Twitter fomenti l’odio in rete e aiuti l’inciviltà consentendo a utenti come Vanitosa95 di augurare morte e malattie ad altri utenti a partire dal caso di Monica Cirinnà.

E mentre c’è gente come il signore qui sopra che non capisce cosa sia la democrazia – il commento è apparso su Disqus qui – la Cirinnà ha rilasciato un’intervista a Repubblica per parlare della sua malattia:

Perché augurarle la malattia?

«Quella signora lo ha già fatto con Emma e con altri ancora. Con chi, come me, ha conosciuto sulla propria pelle la paura del cancro e della morte. Avevo 40 anni la prima volta. Mi ricordo tutto, la sera prima del viaggio a Milano, io e mio marito in lacrime, con lui che mi diceva io non ti lascio morire. I primi esami, la diagnosi, l’operazione al petto, le radiazioni che bruciano». E quando torna l’incubo?

«Gli anni passano, ma continui a fare controlli e poi di nuovo, dopo nove anni, il tumore torna a farsi sentire, e di nuovo sono sotto i ferri, una nuova operazione. Adesso sono nove anni che ogni sei mesi mi faccio doppi check up e ho sempre paura, ma sono viva anche e proprio perché ho fatto prevenzione. In famiglia il cancro purtroppo è di casa: mia madre se n’è andata tre mesi fa, lo aveva al pancreas, mia nonna al petto». Cosa direbbe alla signora?

«Credo che invece di vomitare odio contro di me o altri, dovrebbe fare i conti col veleno che ha dentro e che la consuma. Dovrebbe rivolgere altrove la rabbia che cova. Trasformare il suo veleno in una medicina, come dicono i buddisti».

Leggi anche: Come Salvini scappa dalle domande su Savoini (con la complicità dei giornalisti)