Monia Monni: la consigliera che si ribella allo “Sta’ bona” del collega

Monia Monni ha preso la parola per “denunciare l’atteggiamento delle destre contro le donne”. Poi è stata interrotta dal vicepresidente Marco Stella, di Forza Italia che le ha sussurrato qualcosa che nel video non si sente ma si capisce dalla sua replica: “A me ‘stai bona’ non lo dici. Né qui né fuori da qui”

Monia Monni è vice presidente gruppo Partito Democratico nel consiglio regionale della Toscana e ieri è stata protagonista di questo intervento mentre si parlava del candidato in Regione Eugenio Giani e della frase su Susanna Ceccardi “al guinzaglio” di Salvini. La candidata della Lega aveva sostenuto che il suo concorrente alla carica della presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani le avesse dato della cagna quando l’espressione “tenere al guinzaglio qualcuno” è presente come metafora persino sulla Treccani.

Monni ha preso la parola per “denunciare l’atteggiamento delle destre contro le donne”. Poi è stata interrotta dal vicepresidente Marco Stella, di Forza Italia che le ha sussurrato qualcosa che nel video non si sente ma si capisce dalla sua replica: “A me ‘stai bona’ non lo dici. Né qui né fuori da qui. Ecco cosa volevo denunciare: era proprio questo atteggiamento, questa mentalità”. Poi su Facebook lei ha scritto: “Quello che è successo ieri in Consiglio regionale è davvero incredibile! Mentre intervenivo in aula per denunciare l’atteggiamento della destra contro le donne, qualcuno, dopo aver dimostrato fastidio, ha provato a zittirmi…”.

Leggi anche: Gli insulti alle due ragazze che hanno contestato Salvini a Codogno