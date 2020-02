Le misure contro il Coronavirus in Parlamento

Da oggi gli ingressi al Senato, e probabilmente anche quelli della Camera, saranno contingentati ai soli addetti ai lavori, addio gite scolastiche e soprattutto alle porte ci saranno gli scanner termici per misurare la febbre. Lo racconta Il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri, il quale ci fa sapere che alla buvette, dove il camparino e le mandorle tostate si consumano prima di una bella passata di amuchina, ma anche in cortile, nei capannelli si è passati dalla maggioranza Ursula (con FI) alla maggioranza Burioni (in onore del virologo Roberto diventato riserva della Repubblica: «Fuori i grillini no-vax dal governo», i danno di gomito forzisti e renziani).

Maria Teresa Baldini è invece la deputata di Fratelli d’Italia che se ne va in giro con la mascherina da chirurgo:

Ma non è omologata, onorevole. «Non è vero: sono una chirurga, anche con l’Aids si usarono precauzioni simili in sala operatoria». Va bene. Meglio andare da Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il parlamento, fino a pochi giorni fa abituato a gestire il virus della crisi di governo. Adesso si aggira, lungo e calmo, per invocare «prudenza», ma niente «allarmismi». Per la cronaca: la deputata di FdI è stata subito ribattezzata la Miss Keta del Transatlantico, in onore della cantante rap che si è esibita a Sanremo, come sempre, con la bocca coperta.

Il dem Andrea Romano confessa agli amici, ridendo, che da tempi non sospetti è un appassionato di film apocalittici. Il meloniano Marcello Gemmato, farmacista, è ricercatissimo: «Le correnti d’aria generano sterilità ,qui invece siamo chiusi: basta un contagiato e siamo tutti fregati». Si avvicina un ex parlamentare: «Già, come con Tangentopoli». Si ride, ma anche no.

