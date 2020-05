“Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”. Così il segretario di stato americano Mike Pompeo ha risposto ad una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. Però poi Pompeo di prove vere non ne ha citata nemmeno una.

Mike Pompeo rilancia la teoria del complotto sul Coronavirus creato nel laboratorio di Wuhan

“Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina”, ha dichiarato intervenendo su AbcNews. “Ricordate che la Cina ha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa non è la prima volta che abbiamo avuto il mondo esposto a virus come risultato di errori in un laboratorio cinese”. Quanto alla possibilità che sia stato diffuso intenzionalmente, Pompeo afferma di non avere “nulla da dire su questo”. “Credo che vi sia ancora molto da sapere. Ma posso dire questo: abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di rispondere a queste domande. Abbiamo cercato di inviare un team, l’Oms ha cercato di inviare un team. Ma nessuno è stato autorizzato ad entrare in quel laboratorio o in altri, ce ne sono molti in Cina. Il rischio rimane”. “Non posso rispondere alla sua domanda perché il partito comunista cinese si è rifiutato di collaborare con gli esperti mondiali”.

NEW: Secretary of State Mike Pompeo tells @MarthaRaddatz China “did all that it could to make sure the world didn’t learn in a timely fashion” about COVID-19. “It was a classic communist disinformation effort,” he adds and they will be held “accountable.” https://t.co/sLSKoZFK1N pic.twitter.com/TFoPQ2Um09 — ABC News (@ABC) May 3, 2020

Il 30 aprile scorso però un lancio dell’agenzia di stampa AGI spiegava che l’intelligence americana era concorde con la comunità scientifica che il coronavirus non è stato “creato dall’uomo ne’ geneticamente modificato” ma ha fatto sapere di continuare a indagare sulle origini della pandemia per verificare se siano legate “al contatto con animali infetti o se è stato il risultato di un incidente nel laboratorio a Wuhan”. Lo aveva affermato l’ufficio del direttore dell’Intelligence Nazionale Usa che coordina i lavoro di tutte le agenzie federali, dalla Cia alla Nsa in una nota ripresa dalla Ap. Per il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, l’Istituto “non ha la capacità di creare un nuovo coronavirus e non l’ha mai fatto”. Quanto alle misure di bio-sicurezza, vengono attuate severamente per impedire il rilascio di qualsiasi patogeno. “L’origine del virus è un tema scientifico complesso che dovrebbe essere studiato da scienzati e professionsti”, ha ribadito Geng. Sulla querelle, che tiene alta la tensione tra Usa e Cina, è intervenuto la settimana scorsa la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), Fadela Chaib, che ha ribadito come “tutte le prove disponibili indicano che il virus abbia un origine animale e non sia stato manipolato o realizzato in un laboratorio o da qualche altra parte”. Stessa posizione è stata assunta anche da Anthony Fauci: il noto immunologo a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases americano a metà aprile ha smentito l’ipotesi.

La CIA, gli scienziati e gli esperti che dicono che non è vero

Il coronavirus, ha sottolineato Fauci, è stato studiato da “un gruppo di virologi evoluzionisti altamente qualificati”, giunti alla conclusione che “la mutazione che ha avuto per arrivare al punto in cui è ora è totalmente coerente con un salto di specie da animale a essere umano”. Nature ha scritto che non c’è alcuna traccia che il virus sia stato in qualche modo “progettato”. Trevor Bradford, scienziato che lavora al Fred Hutchinson Cancer Research Center e che su Twitter raccoglie thread sulle ricerche che riguardano SARS-COV-2 ha mostrato, parlando della ricerca degli indiani, che gli inserti trovati nel virus sono stringhe minuscole che hanno corrispondenza con molti altri virus, senza alcun bisogno di scomodare l’HIV. Qui c’è l’intero thread e un link al riepilogo dei risultati.

These short inserts do indeed exist in #nCoV2019 relative to its closest sequenced relative (BetaCoV/bat/Yunnan/RaTG13/2013, seen here https://t.co/Qz2zmZD5yS). However, a simple BLAST of such short sequences shows match to a huge variety of organisms. No reason to conclude HIV. https://t.co/HnOWB5OQi4 pic.twitter.com/mUfxwB6GsP — Trevor Bedford (@trvrb) January 31, 2020

Il primo febbraio scorso il professor Enrico Bucci aveva parlato della ricerca degli indiani citata da Montagnier per sostenere la connessione tra HIV e Coronavirus SARS-COV-2: