Qualche minuto fa Michele Emiliano ha voluto elogiare su Facebook la partecipazione alla manifestazione del Partito Democratico a Piazza del Popolo. Peccato che abbia però pubblicato per errore un video di una manifestazione di nove anni fa al Circo Massimo.

Michele Emiliano elogia la manifestazione PD e sbaglia il video

«Non è andata male, mi pare una buona partecipazione! Un PD più attento alla uguaglianza delle persone cedeva meno elettori al M5S. Sarà dura ma dovremo provare a ricostruire la fiducia con chi ha solo noi per essere difeso. Viva l’Italia!», dice Emiliano la cui linea finora è stata in rotta di collisione soprattutto con la corrente di Matteo Renzi oltre alla sua guerra personale con Carlo Calenda per l’ILVA, che l’ha portato anche a suggerire a Di Maio la via dei magistrati per annullare la gara per l’acciaieria. Purtroppo, nell’incoraggiare il rinnovamento PD, Emiliano linka invece un video pubblicato nel 2009 che si riferisce a una manifestazione del PD al Circo Massimo che risale all’ottobre 2008, nella quale erano 800mila i partecipanti.

Oggi i numeri sono diversi: Piazza del Popolo è molto piccola, gli organizzatori annunciano 70mila persone perché dicono che è pieno l’inizio di via del Corso e parte della salita del Pincio oltre all’ingresso di viale Flaminio.

