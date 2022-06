Matteo Berrettini vince il torneo del Queen’s (per la seconda volta in due anni)

Matteo Berrettini vince il torneo del Queen’s, facendo il bis del successo ottenuto un anno fa. Il numero uno del tennis italiano ha battuto il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Di nuovo campione.

Matteo Berrettini vince il torneo del Queen’s

Il tennista romano è il re dell’erba londinese per la seconda volta. Dopo il titolo nell’Atp 250 di Stoccarda, al rientro dopo tre mesi di stop, Berrettini conferma il titolo. Per l’infortunio al polso era stato costretto a saltare i tornei di Madrid, Montecarlo, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Matteo Berrettini è stato il primo tennista italiano nella storia ad accedere alle semifinali degli Australian Open. Era stato, poi, battuto da Nadal 3-1 in un match quasi mai in discussione. Troppo forte lo spagnolo per il romano, che aveva cercato la rimonta invano: era finito 6-3 6-2 3-6 6-6 il match che aveva tenuto l’Italia col fiato sospeso, speranzosa verso una finale storica che non è mai arrivata. Adesso, invece, Berrettini può aggiungere un’altra vittoria. Niente da fare per il serbo Krajinovic, sconfitto dall’azzurro numero 10 del ranking mondiale. rando il francese Gael Monfils al quinto set di un match infinito.