L'incontro tra Sergio Mattarella e i Ferragnez a Monza | VIDEO

“Un vero onore”. Così Fedez ha voluto raccontare, in breve, la sua emozione per quel selfie realizzato in compagnia del Presidente della Repubblica e della moglie Chiara Ferragni. Tutti e tre, infatti, ieri pomeriggio si trovavano a Monza, all’interno del paddock del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Erano nella zona del retro-box della scuderia Ferrari. Una rapida stretta di mano, poi spazio per una foto ricordo. D’altronde non capita tutti i giorni di trovarsi faccia a faccia con il Capo dello Stato. E così quel vis-a-vis tra Sergio Mattarella e i Ferragnez è diventato uno dei simboli della domenica sportiva italiana.

Mattarella-Ferragnez, l’incontro nei box Ferrari a Monza

Nel video si mostrano le emozioni e il rispetto della coppia nei confronti della figura (non solo istituzionale) di Sergio Mattarella che ha posato, sorridente, davanti alla telecamera anteriore dello smartphone di Fedez per scattare questa foto ricordo.

L’incontro Mattarella-Ferragnez è stato solo uno dei tanti nella domenica di Monza. Perché prima e durante il Gran Premio, il Presidente della Repubblica ha salutato tutti i presenti (compresi i piloti in pista durante il minuto di silenzio in onore della memoria della Regina Elisabetta II scomparsa la scorsa settimana e mentre Andrea Bocelli cantava l’Inno di Mameli prima del via).

Sergio Mattarella è rimasto nel circuito di Monza (con il Gran Premio vinto da Max Verstappen davanti alla “Rossa” di Charles Leclerc), salutando tutto il pubblico che ha “invaso” (come da tradizione) la pista durante la cerimonia del podio. E di sport, anche oggi, parlerà il Presidente della Repubblica. Al Quirinale, infatti, saranno ricevuti gli azzurri dell’Italvolley che ieri sera hanno conquistato il titolo mondiale.