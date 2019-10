Mattarella: con la crisi si va al voto subito

Marzio Breda sul Corriere della Sera oggi racconta il pensiero di Sergio Mattarella sull’attuale situazione politico dopo le elezioni in Umbria che rendono traballante il Conte Bis e la Legge di Bilancio 2020 in Parlamento. Secondo il Quirinale in caso di crisi l’unica via sono le urne, senza spazi per altri governi di legislatura:

Insomma, Sergio Mattarella non si presterà a manovre per «nuovi scenari subito», sabotando (ed è la richiesta dei vincitori di domenica) o al contrario puntellando e blindando gli attuali assetti politici. Starà alla finestra, dunque, in attesa di verificare quali effetti produrranno i postumi del voto umbro sui due principali partner dell’alleanza. E la vera prova del fuoco, per il Colle, è piuttosto vicina: il varo della legge di Bilancio, su cui il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno espresso posizioni spesso divaricate, se non apertamente conflittuali. Possono permettersi di far sfociare in guerriglia le tensioni latenti nelle ultime settimane? O addirittura prendersi il lusso di vagheggiare un rimpasto immediato?O magari di chiedere persino un cambio alla guida di Palazzo Chigi, ad appena 55 giorni dalla conferma di Giuseppe Conte in veste di premier?

Il presidente non si adopererà per trovare alternative in modo di prolungare questa tormentata legislatura fino al 2022. Si tornerà alle urne — e Mattarella lo ha fatto sapere con toni severi a chi ha incontrato di recente — senza tenere conto dei calcoli su quali forze di Camera e Senato eleggeranno il suo successore al Quirinale.

Leggi anche: A cosa è servito al PD non fare niente perché “portiamo voti a Salvini”?