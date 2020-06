la mascherina in pizzo di susanna ceccardi

È sicuramente molto chic la mascherina in pizzo che Susanna Ceccardi ha sfoggiato insieme al Capitano della Lega Matteo Salvini in questa foto aggregata sulla pagina de Carroccio il 22 giugno scorso. D’altro canto se ne sono accorti anche i fans della candidata alla presidenza della Regione Toscana, visto che c’è chi ha chiesto di farsi un selfie mascherinato con lei.

Certo, ai più noiosoni di voi invece sarà sembrato quantomeno rischioso esibire un accessorio così chic ai tempi dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, quando questi dovrebbero essere dispositivi di protezione individuale ma ad occhio con tutti quei buchi non sembrano proteggere molto. Il comune di Bugliano in provincia di Pisa (no, non è vero) però non l’ha presa benissimo e ieri ha vietato su tutto il territorio comunale di indossare mutande al posto della mascherina, pena a una multa da 224,50 euro e una denuncia per atti osceni in luoghi pubblici.

C’è un problema però: il comune di Bugliano non esiste (con tanti saluti a Franco Frattini). La Ceccardi invece sì.

