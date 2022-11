"Ti comporti come una scimmia", lo scontro tra Mariotto e Selvaggia Lucarelli a "Ballando con le stelle" | VIDEO

“Ballando con le stelle” è diventato il teatro di parole in libertà. Una trasmissione in cui i “giudici” si lasciano andare in giudizi sibillini, i concorrenti rispondono con parole volgari – come nel caso di Iva Zanicchi avvenuto solo qualche settimana fa – e dove anche gli stessi membri della giuria si attaccano e contrattaccano utilizzando toni poco consoni. L’ultimo caso – di una lunga serie – ha visto come protagonista lo stilista Guillermo Mariotto contro Selvaggia Lucarelli, con il primo che ha paragonato la seconda a una “scimmia”.

Mariotto contro Selvaggia Lucarelli, le dà della “scimmia” in diretta

Era da poco finita l’esibizione di Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli aveva espresso il suo giudizio sull’esibizione. Un parere non molto positivo, come già avvenne qualche settimana fa con la risposta sibillina (per usare un eufemismo, visto l’epiteto utilizzato) a microfono acceso della cantante nei confronti della giornalista. E sabato sera, lo stilista Mariotto ha deciso di attaccare la giornalista e collega di giuria con le seguenti parole:

“Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa veramente fuori luogo. Non è retorica, la figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti i costi. Non è questo lo spirito. Sembri una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti”.

Insomma, ancora una volta a “Ballando con le stelle” (in onda su Rai 1) va in scena una sequela di insulti che non coinvolge solamente i partecipanti, ma anche coloro i quali incarnano il ruolo di giurati che danno i voti alle singole esibizioni dei diversi concorrenti che si sfidano a passi di danza. Più o meno accennati. Sicuramente molto giudicati.

(foto e video: da “Ballando con le Stelle”, Rai 1)