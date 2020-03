Marine Le Pen è in autoisolamento nella sua abitazione come misura “precauzionale”, dopo essere stata in contatto la scorsa settimana con Christian Jacob, il leader di Les Républicains, risultato positivo al COVID-19. Secondo quanto riportano i media francesi, citando l’entourage della Le Pen, la leader del Rassemblement (ex Front) National non presenta “nessun sintomo” della malattia.

Coronavirus: Marine Le Pen in autoisolamento

Va ricordato che la Le Pen non appena si è saputo della diffusione dei primi casi di coronavirus a Codogno si è detta favorevole a ripristinare controlli alla frontiera con l’Italia. Le Pen, alleata della Lega al Parlamento Europeo, ha detto che il ritorno dei controlli alla frontiera «sarà necessario se l’epidemia è fuori controllo in Italia». Qualche tempo fa una fonte diplomatica francese citata dall’ANSA alla vigilia del vertice Italia-Francia di Napoli aveva fatto notare che «la solidarietà populista tra Salvini e Le Pen si ferma sulla questione delle frontiere» aggiungendo che sul coronavirus e le strategie per arginare l’epidemia «i due leader sulla Lombardia non hanno le stesse idee». Come faceva notare Bloomberg il campo sovranista europeo sta usando il coronavirus per agitare paure irrazionali e chiedere la chiusura delle frontiere.

Intanto in Francia l’epidemia è “molto preoccupante” perché la situazione “si sta deteriorando molto velocemente”, secondo quanto ha detto il direttore generale del ministero della Sanità Jerome Salomon a France Inter. “Il numero di casi raddoppia ogni tre giorni”, ha spiegato, aggiungendo che il numero di pazienti che si ammalano gravemente e di coloro che necessitano cure intensive “‘corre’ a centinaia”. In Francia sono stati finora registrati 5.423 casi (dei quali 400 in terapia intensiva) e 127 morti. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha riunito a colazione all’Eliseo un consiglio dei ministri “formato Difesa”, come ha già fatto altre volte durante la crisi del coronavirus prima di prendere decisioni. Di fronte all’aumentare dei casi e all’appesantirsi della situazione negli ospedali, da molte fonti è stato indicato che la Francia sta per adottare misure più restrittive di confinamento, con l’uso delle forze dell’ordine e dell’esercito.

