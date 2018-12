Mariarosaria Rossi lascia Forza Italia?

Mariarosaria Rossi, a cui qualche anno fa le malelingue avevano affibbiato il soprannome di “badante” di Silvio Berlusconi, è stanca di fare sconti a Matteo Salvini. E per questo sta meditando un addio clamoroso: quello a Forza Italia. Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano racconta i dettagli di una vicenda che avrebbe del clamoroso:

Berlusconi l’aveva prima voluta in Parlamento, poi le aveva fatto scalare le gerarchie azzurre fino a ricoprire nel 2014 l’incarico di commissario straordinario del partito. Ma soprattutto l’aveva scelta come assistente tuttofare: la sua ombra in ogni uscita pubblica e in tutti appuntamenti privati. Comprese le famose cene di Arcore che tanti guai giudiziari hanno portato all’ex Cav e pure a lei che vi partecipava.