Maria Elena Boschi nel governo PD-M5S?

La sinistra riparta dalle amiche di Maria Elena Boschi: mentre lei si diverte a rispondere a Salvini in bikini e ottima compagnia femminile, spunta l’ipotesi Boschi ministro per sminare le trappole di Renzi. Ne parla oggi Carlo Bertini sulla Stampa:

Certo, la mossa di piazzare la mina “Meb” sotto il tavolo appare come un modo per far saltare il banco. Ma la paura che accomuna tutti i big coinvolti, è farsi fregare da Matteo. Del resto, nelle loro chat ieri si è materializzato il fantasma dello strapotere che avrebbe Renzi. In una intervista al Giornale l’ex premier svela – è la lettura nella war room del segretario – ciò che farà un attimo dopo che il governo sarà nato: non avendo chiesto nessun ministro, denuncerà la grillizzazione della sinistra, e dopo aver aperto un nuovo spazio politico per sé, a seguito della crisi del Pd, farà cadere il governo.

Calenda accetta scommesse: «Se si fa il governo, Renzi prende il tempo che gli serve per far fuori Zingaretti o farsi il suo partito». Una strategia ben precisa quella che viene attribuita a Renzi, tale da far tremare i polsi a chi vede in questa partita del governo un rischio per la propria leadership, ovvero Zingaretti. Malgrado l’imperativo sia mettere al riparo il segretario dal fuoco amico, l’idea che debba essere lui a fare il premier, caldeggiata da molti, non persuade colui che dovrebbe essere il più tentato, ovvero lo stesso Zingaretti. Il leader è del parere che se andasse a Palazzo Chigi avrebbe sì il coltello dalla parte del manico, ma Renzi sarebbe ancora più tentato di farlo fuori.