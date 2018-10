Il diabolico piano per fare contenta l’UE all’insaputa di Di Maio e Salvini

Repubblica oggi svela in un retroscena a firma di Roberto Petrini e Tommaso Ciriaco un diabolico piano partito dal ministero dell’Economia e della Finanze per rendere potabile a Bruxelles la Manovra del Popolo. Il piano, come da storytelling, è gradito a Giancarlo Giorgetti, ormai considerato la testa di ponte dell’UE nel governo gialloverde, e ovviamente sgraditissimo a Salvini e Di Maio perché prevede il posticipo di quota 100 e reddito di cittadinanza:

La soluzione, nata nella stanza dei tecnici e gradita anche a Giorgetti, prevede di inserire il reddito di cittadinanza e quota 100 come disegni di legge collegati alla manovra 2019. Cosa significa? Che le due riforme sarebbero finanziate nella legge di stabilità – con il deficit invariato al 2,4 per cento – ma l’erogazione dei 16 miliardi complessivi per reddito e Fornero dipenderebbe da un ddl “separato”. Il Parlamento non sarebbe insomma obbligato ad approvarlo nella sessione di bilancio che scade a dicembre, ma potrebbe comodamente esaminarlo anche a partire dal gennaio 2019. La spesa effettiva, rimarrebbe congelata. E in caso di mancata approvazione, le cifre resterebbero all’interno del bilancio dello Stato. Nei primi documenti ufficiali, a ben guardare, spunta già il piccolo, fragile paracadute che Tria ha in mente. La Nota al Def, a pagina 8, prevede che i due interventi siano contenuti in un “collegato” alla legge di Bilancio. Il documento inviato a Bruxelles impone che le risorse per quota 100 siano pari a 6,7 miliardi per il 2019 e altrettanti per gli anni successivi: mancherebbero 3 miliardi già nel 2020, rendendo obbligato un nuovo intervento.

Insomma, l’ideona dei tecnici sarebbe rimandare alla seconda metà del 2019 i piani più espansivi delle riforme gialloverdi. Ma c’è un problemone: si vota a maggio.