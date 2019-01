Gli eletti M5S che hanno firmato l’appello di Burioni e Grillo

Marco Bella, Fabiola Bologna, Giorgio Trizzino, Elena Fattori, Maria Domenica Castellone e l’eurodeputato Piernicola Pedicini hanno firmato l’appello di Burioni e Silvestri su scienza e vaccini sottoscritto ieri da Beppe Grillo. L’elenco completo dei firmatari, che vede, oltre a Matteo Renzi, anche la firma dell’eletto PD Paolo Siani e altri tre, si trova su Medicalfacts, il sito di Burioni. Dell’autografo di Beppe ha parlato oggi Guido Silvestri in un’intervista rilasciata a La Stampa:

«Ci siamo sentiti via mail e gli ho spiegato cos’è il Patto. Grillo è una persona molto intelligente, innamorata di scienza e innovazione tecnologica. Non essendo uno scienziato può aver fatto affermazioni sbagliate in passato, ma bisogna guardare al futuro». I no-vax l’hanno bersagliato e accusato di tradimento…

«I no-vax sono molto rumorosi e organizzati, per esempio nel fare baccano sui social, ma in realtà sono meno dell’1% della popolazione. Sono certo che Beppe non si farà intimidire da questa minoranza».

L’eletto Barillari invece non ha firmato, e oggi al Corriere della Sera ha spiegato che «Silvestri deve chiarire molte cose, ha conflitti d’interesse e scarsa trasparenza». Il consigliere regionale ha spiegato che «molti dei nostri sono arrabbiatissimi, anche perché è in corso la revisione della legge 770 , ne sto parlando con i nostri in Commissione». Non si hanno invece notizie di Sara Cunial, novax eletta con il M5S in Veneto dopo che lo stesso Silvestri aveva pubblicamente assicurato che sarebbe stata esclusa dalle liste. Ma chi dice che il M5S è contro vaccini dice sciocchezze, no?

