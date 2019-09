Lucio Presta è il nuovo guru di Renzi

Goffredo De Marchis racconta oggi su Repubblica che è Lucio Presta, produttore del documentario su Firenze, l’uomo al centro del Giglio Magico. Ovvero colui che funge da consigliere della comunicazione di Matteo Renzi:

Presta sta diventando qualcosa di più. È il primo che Renzi chiama per un consiglio sulla comunicazione, sull’immagine. I due, oltre a preparare la seconda esperienza televisiva, stanno cercando il format giusto di un giro d’Italia per lanciare il nuovo partito. Che non sia il camper, già usato dall’ex sindaco nel 2012, che non sia il pullman legato all’immaginario prodiano. «Ci vuole una chiave, un marchio riconoscibile», dice Renzi a Presta. Si lavora a testa bassa su un’idea originale. L’agente racconta che quando lui e Renzi si sono incrociati nel campo della politica, ci ha sempre rimesso le penne.