Lucia Borgonzoni era sicura di vincere e “non credeva alle sue orecchie” quando si sono aperte le urne. Nulla ha potuto la sua maglietta portafortuna: Alessandra Arachi sul Corriere della Sera racconta le ore dello scrutinio e la candidata sconfitta:

È arrivata al comitato elettorale della Lega che mezzanotte era appena scoccata, e dagli speciali dei telegiornali cominciavano a filtrare notizie che non avrebbe mai voluto sentire. Lucia Borgonzoni non credeva alle sue orecchie: il suo avversario Stefano Bonaccini era in vantaggio, e nemmeno di pochi punti percentuali. Per tutta la campagna elettorale la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna aveva letto e visto sondaggi ben diversi. Se non una vittoria secca, attendeva almeno un testa a testa con il suo avversario al fotofinish.

E invece Lucia Borgonzoni è arrivata a mezzanotte al comitato elettorale nel centro congressi di un grande albergo alle soglie di Bologna che il peggio sembrava già successo, e si è rifugiata al primo piano, in una stanza con Matteo Salvini. Lui, a mezzanotte, si è piazzato davanti a una ridda di telecamere, citando Giorgio Gaber, e dispensando i suoi sorrisi più belli: «Voglio parlare agli italiani prima che vadano a dormire».