Parlateci di Borgonzoni

Parlateci di Bibbiano, diceva tramite t-shirt qualche tempo fa in Parlamento all’epoca della fiducia al governo Conte. Ma oggi la candidatura pluriannunciata di Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione Emilia-Romagna potrebbe saltare. E sarebbe un peccato, lo diciamo tutto, perché il tasso di spettacolarità che potrebbe raggiungere la campagna elettorale con lei in campo sarebbe altissimo, per questo i giornalisti fanno il tifo per la senatrice. Spiega oggi Carmelo Lopapa su Repubblica che ad aprire il caso è stata Giorgia Meloni, nel faccia a faccia avuto con Salvini a Montecitorio nella tarda mattinata di mercoledì 18.

Sul tavolo della Meloni c’era l’ultimo sondaggio, che attesterebbe un vantaggio di ben nove punti del governatore uscente Bonaccini sulla ex sottosegretaria schierata dal leader della Lega: lui al 45, lei ferma al 36, nonostante il sostegno di tutto il centrodestra. «Se le cose stanno così – ha intimato con schiettezza la presidente di Fdi – io preferisco perdere con uno di destra come Galeazzo Bignami, almeno porto a casa qualche consigliere in più». Si tratta del deputato ex forzista ora transitato proprio ai Fratelli d’Italia, che ha deciso di candidarsi comunque, forte di una consolidata tradizione di destra a Bologna.

Salvini, per fortuna, per ora tiene duro. Ma adesso anche l’ala forzista emiliana, che ha nella capogruppo al Senato Annamaria Bernini il suo punto di riferimento, si pone qualche domanda. Il segretario leghista resta della sua idea, ma intanto ha dato disponibilità a rivedere gli alleati (Meloni e Adriano Paroli, commissario emiliano di Fi) martedì a Roma, per un vertice che si annuncia assai delicato. Confidando intanto in vaticini più confortanti dai prossimi sondaggi. La speranza è che alla fine Borgonzoni la spunti: non vorrete mica perdervi lo spettacolo di sentir parlare di Bibbiano durante tutta la campagna elettorale, vero?

