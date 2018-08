Luca Telese si vanta dello share per la tragedia di Genova

Con l’intelligenza che ha sempre dimostrato sin dai tempi in cui era inviato del Giornale, Luca Telese ieri su Twitter ha avuto la bella idea di vantarsi per gli ottimi risultati di share del programma In Onda, che ha toccato “il suo record di ascolti stagionali con il 7,50% parlando di stralli, di pubblicizzazione di messa in sicurezza del territorio”. Peccato che Telese non abbia avuto fino in fondo il coraggio di spiegare perché i telespettatori fossero così interessati agli stralli: ovvero perché si stava parlando della tragedia del Ponte Morandi a Genova.

Telese si è vantato a più riprese dell’immenso share ottenuto grazie alla trasmissione sulla tragedia di Genova, forse anche perché per lui è una rarità: il prossimo anno non sarà con Oscar Giannino a Radio24 proprio per gli scarsi risultati ottenuti dalla trasmissione (sarà sostituito da Maria Latella).

Ma ciò che è più significativo è che qualche tempo dopo i tweet di Telese la giornalista di La 7 Gaia Tortora non ce l’ha fatta più ed ha sbottato:

Ovviamente non c’è alcun riferimento preciso a Telese nel tweet di Gaia Tortora e non possiamo sapere se fosse riferito a lui. Ma dall’andamento della discussione sembrano esserci davvero pochi dubbi sull’obiettivo dell’uscita.