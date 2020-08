Lorenzo Fontana si arrabbia quando definiscono fascisti i leghisti ma faceva foto con l’ultras che inneggiava a Hitler

Lorenzo Fontana, nome importante della Lega ed ex ministro della Famiglia del governo Conte One, dice che nei confronti di Matteo Salvini c’è “una certa mancanza di rispetto” da parte degli alleati “per chi ha rivitalizzato la Lega e tutto il centrodestra”. Nell’intervista che rilascia oggi a La Stampa Fontana si riferisce in particolare a Giorgia Meloni “e al suo partito che spesso ha posizioni ostili alla Lega anche sui territori. E questo non va bene perché se, come spero, andremo a governare insieme bisogna che il progetto sia chiaro e condiviso, in Italia e in Europa”. Fontana osserva ancora: “Giorgia Meloni ha una capacità comunicativa non indifferente. Noi dobbiamo spiegare che siamo diversi, che siamo identitari, non nazionalisti. FdI è nazionalista, statalista e talvolta quasi socialista. Ma noi con il socialismo non abbiamo nulla a che fare, né con quello nazionale né con quello internazionale. Per questo mi arrabbio tanto quando danno dei fascisti a noi leghisti. Noi non c’entriamo nulla”.

Ora, nella foto qui sopra proprio Fontana è ritratto insieme al simpatico e assolutamente non razzista Luca Castellini, ultras del Verona che dice che inneggiare a Hitler è goliardia. La procura di Verona ha aperto un’indagine per istigazione all’odio razziale in relazione alle sue parole nei confronti di Balotelli e per i buuu ricevuti dal giocatore al Bentegodi. Il Corriere della Sera all’epoca, pubblicando questa foto, chiese un commento a Fontana:

Contattato l’ex ministro per una spiegazione su perché fosse al fianco dell’esponente xenofobo, non abbiamo ricevuto risposte. Mentre Fontana ha tenuto a far sapere di aver ricevuto minacce di morte e che presenterà denuncia. «Piazzale Loreto vi aspetta tutti a testa in giù», «Siete una banda di ignoranti analfabeti funzionali e fascisti», alcune delle minacce apparse sulla sua pagina Facebook.

