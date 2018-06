I limiti all’uso del contante che Salvini vuole togliere

«Nessun limite all’uso del contante», tuona Matteo Salvini all’assemblea di Confesercenti. E questo nonostante da anni si ritocchi, a ogni cambio di governo o quasi, quel limite all’uso del contante che l’esecutivo di Monti portò a mille euro scatenando clamorose proteste dopo i fasti di Berlusconi (che lo portò a 12500 prima di rimangiarselo e tagliarlo fino a 2500) e quelli di Renzi, che lo portò a tremila euro. Secondo i commercianti, che chiedono da anni a gran voce l’eliminazione dei limiti di spesa, questo darebbe una spinta ai consumi. Ma, spiega Repubblica, l’affermazione è campata in aria:

Secondo gli economisti della Banca d’Italia, «l’esistenza di effetti sui consumi non è sorretta da chiara evidenza empirica». Fin qui il dibattito in Italia. Ma cosa fanno gli altri Paesi europei? Alcuni di loro impongano limiti anche più stringenti dei nostri all’uso del cash: mille euro in Francia e Portogallo, 1.500 in Grecia, 2.500 in Spagna. Si obietta che i tedeschi, e non solo loro, continuano a non prevedere alcun obbligo.

Ma si dimentica di dire che la Germania non ha lo stesso tasso di evasione, di sommerso, di corruzione e di criminalità organizzata che ha l’Italia. E come dimostra l’indagine Bankitalia citata all’inizio, più si paga cash più quelle quattro piaghe nazionali trovano alimento.