Libero e Silvia Romano che poteva restare dove stava

Alla fine ieri si erano trattenuti, ma oggi ce l’hanno fatta: Libero riprende il tema “Poteva restare dov’era” fatto girare dai leghisti e si chiede in prima pagina perché Silvia Romano è tornata se stava tanto bene dove stava: “Rapita da una banda di tagliagole, è riapparsa convertita, sorridente, col nome di una sposa di Maometto e convinta di essere stata libera. Pagare per una giravolta del genere è beffardo”.

Dopo avere, in un impeto di sincerità, lasciato scrivere ieri a Vittorio Feltri che il problema non è tanto aiutare i poveracci, ma aiutare quelli “di pelle scura”:

Tuttavia ci sono molti punti su cui vale la pena di ragionare. Chi glielo ha fatto fare alla fanciulla lombarda di recarsi in Africa pur consapevole dei rischi che gli europei affrontano nel continente nero, dominato da fanatici islamisti? Possiamo almeno affermare che ella è stata imprudente, ai limiti dell’incoscienza.

Si dice che Silvia si decise a partire animata dal desiderio di compiere del bene in favore dei bambini di pelle scura. Sono persuaso della sua sincerità, eppure vorrei ricordarle che l’Italia è piena di gente bisognosa di soccorso, visto che campa nella miseria. Oltre 50 mila clochard trascorrono le notti all’addiaccio e spesso ci lasciano le penne. Per aiutare i miserabili non è il caso di trasferirsi nella Savana, basta guardarsi in giro pure nel capoluogo lombardo per ravvisare numerosi individui conciati male e meritevoli di assistenza.