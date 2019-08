Colpo di sceMa: la Lega vota la fiducia a Conte

Un paio di giorni fa, dopo lo show in Senato, Matteo Salvini aveva annunciato in un’intervista al Corriere della Sera che la Lega avrebbe ritirato la mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte. Da quel giorno però nessuno ha annunciato nulla perché l’evoluzione di questa strana crisi di Ferragosto era arrivata a uno stallo messicano talmente ampio che nessuno si muove più in attesa della mossa dell’altro. Oggi il Fatto scrive in un articolo a firma di Tommaso Rodano che la Lega potrebbe chiudere la crisi votando la fiducia a Conte:

E ORA CHE SUCCEDE?Che faranno il 20 agosto i senatori leghisti? Non si sa. Anzi: non lo sanno nemmeno loro. Il capogruppo Massimiliano Romeo sceglie il no comment: “No n ho notizie al riguardo”. Soldati semplici del Carroccio al Senato sono ancora più sperduti: ora come ora la strategia non la conosce forse neanche Salvini. Tale è l’ottimismo negli ambienti grillini, che in serata circola questo pronostico: alla fine dalla Lega arriverà addirittura un clamoroso voto a favore di Conte. Di certo la crisi (o la farsa) di Ferragosto ha prodotto un paradosso.

I Cinque Stelle, agonizzanti fino all’altroieri, sono tornati al centro del tavolo: possono trattare da un lato con la Lega e dall’altro con il Pd. È il risultato dell’errore di Salvini e della spregiudicatezza di Renzi. Per citare una fonte del Movimento, ora può accadere di tutto: “C’è il 33% delle probabilità per ognuna delle tre ipotesi”. Voto subito, nuovo governo giallorosso oppure governo gialloverde “bis”.

