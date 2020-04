La Lega e Forza Italia al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento proposto dai Verdi che proponeva di mutualizzare il debito per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a livello UE.

La Lega in Europa vota contro i Coronabond

L’emendamento è stato bocciato con 326 voti contrari, 282 a favore e 74 astenuti. Il testo dell’emendamento alla risoluzione sulla risposta Ue alla crisi prevedeva di condividere a livello Ue una quota consistente del debito che sarà emesso dagli Stati membri. “Per preservare la coesione dell’Ue e l’integrità della sua unione monetaria, una quota sostanziale del debito che sarà emesso per combattere le conseguenze della crisi del Covid-19 dovrà essere mutualizzato a livello Ue”, diceva il testo. Secondo Alessia Rotta del Partito Democratico “Il voto di Lega e FI è stato determinate per bocciare emendamento Verdi su Coronabond. Hanno votato contro la condivisione del debito futuro degli Stati membri. La verità è che la destra italiana è contro qualsiasi iniziativa per salvare Italia e UE dal fallimento. Tutto qui”. Scrive il giornalista di Radio Radicale David Carretta che Italia Viva si è astenuta mentre M5S, PD e Fratelli d’Italia hanno votato a favore.

Il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano è andato all’attacco del Carroccio su Facebook:

Le delegazioni della Lega e di Forza Italia al Parlamento europeo hanno votato CONTRO un emendamento presentato dal gruppo dei Verdi a una risoluzione sulla risposta dell’Ue alla pandemia del Coronavirus che chiedeva la creazione dei Coronabond per condividere il debito futuro degli Stati membri. Le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico hanno votato a favore, mentre quella di Italia Viva si è astenuta.

Il testo dell’emendamento dei Verdi prevedeva di condividere a livello Ue una quota consistente del debito che sarà emesso dagli Stati membri. Con il voto positivo di Lega e FI l’emendamento sui Coronabond sarebbe passato.

La plenaria del Parlamento Ue ha dato comunque un primo via libera alla proposta di istituire i Recovery bond garantiti dal bilancio Ue. La prima parte del paragrafo 17 della risoluzione sull’azione coordinata a livello europeo per contrastare il Covid-19, che includeva la proposta sui Recovery bond, è passata in plenaria con 547 voti a favore, 92 contrari e 44 astensioni. Il testo finale della risoluzione – presentata da Ppe, S&D e Verdi – sarà votato domani. Nel paragrafo, l’Europarlamento “invita la Commissione Ue a proporre un massiccio pacchetto d’investimenti per la ripresa e la ricostruzione a sostegno dell’economia europea dopo la crisi”. Gli investimenti necessari “sarebbero finanziati attraverso un bilancio pluriennale ampliato, i fondi e gli strumenti finanziari dell’Ue esistenti e dei Recovery bond garantiti dal bilancio dell’Ue”. La seconda parte del paragrafo precisa: “il pacchetto non dovrebbe comportare la mutualizzazione del debito esistente e dovrebbe essere orientato a investimenti futuri”.

Foto copertina da: @davcaretta su Twitter

EDIT ore 9,37: La Lega respinge le accuse del M5S: