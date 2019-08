Come la Lega combatte l’invasione (dei grillini sulla pagina FB)

La Lega deve fronteggiare un’invasione. Quella dei grillini sulle pagine facebook del Capitano e del Carroccio, che secondo Morisi & Co. sarebbe in atto da ieri sera e che sta raggiungendo punte di alta comicità, anche involontaria. Come nel caso di questo orrendo bannerino pubblicato poco fa, che serve a far capire al leghista di passaggio tra i commenti della pagina che chi sta esprimendo disprezzo nei confronti del Capitano è in realtà un vitello dai piedi di balsa (l’inventore di una storia falsa).

Ovviamente i commentatori, grillini o meno che siano, cercano invece di rigirare la frittata ed esprimere tutta la loro insoddisfazione per la crisi scatenata da Matteo Salvini:

In realtà tra i commenti è facile riconoscere anche attivisti grillini della prima ora: si tratta di quelli che fino a ieri elogiavano Salvini e oggi lo insultano perché sta facendo a pezzi il MoVimento 5 Stelle.

Il MoVimento No Salvini ora che Salvini non è più buono perché ha tolto la poltrona a Di Maio si allarga sempre di più:

Ma c’è anche chi rimane fedele alla linea: “Sembra che Salvini non abbia mantenuto le promesse, non è vero, è solo stato tradito dai 5stelle di sx cioè dai brigatisti rossi, non lo hanno fatto lavorare. Ad esempio: Salvini chiede le navi della Marina per fermare l’immigrazione, e la Trenta manda la Guardia Costiera a raccoglire gente, qualcuno mi sa dire che collaborazione è questa?”. Ma c’è anche chi sfotte Morisi:

La cosa bella è che si voterà per la sfiducia la prossima settimana. Riusciranno i nostri eroi a reggere con questo caldo?

Leggi anche: Flat Tax, Iva, Accise: tutte le promesse che Salvini non deve più mantenere se si va al voto