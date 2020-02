La Lega in fuga da Scampia per le Sardine

Questa è la storia di un meeting della Lega a Scampia convocato, ufficializzato e poi “rimandato” (sine die) perché le Sardine hanno annunciato un flash mob in zona. La racconta oggi Il Mattino:

«Non annulliamo il meeting, lo posticipiamo. Una decisione presa – spiega Papa – per tutelare le forze dell’ordine e i nostri simpatizzanti, domenica allestiremo a Scampìa i nostri gazebo». Paventano, quelli della Lega, il pericolo di scontri. Tant’è in Emilia non ci sono stati questi problemi. Non salta il flash mob delle Sardine: «Noi alle 16,30 saremo a Scampìa e confermiamo la nostra manifestazione» racconta uno dei coordinatori napoletani Riccardo Festa.

La Lega non pare concepire che sia corretto contromanifestare in un regime democratico:

Gianluca Cantalamessa, parlamentare della Lega, inquadra così la situazione: «La cosa che fa più stranezza è che chi si spaccia per democratico – racconta – non perde occasione per contromanifestare, a me non verrebbe mai di contromanifestare contro qualcuno che non la pensa allo stesso modo. E ancora più strano è che non vanno mai in piazza a manifestare contro chi governa in regione, si manifesta contro di noi che siamo all’opposizione».