La gaffe di Berlusconi che dimentica di votare su una scheda del Referendum | VIDEO

Il leader di Forza Italia, come da prassi, obbligato a ripetere le operazioni. La scheda gli era stata consegnata, ma lui non se n’era accorto

Mentre a Roma Giorgia Meloni protestava contro l’obbligo (inesistente) di mascherina per votare, a Milano Silvio Berlusconi si rendeva protagonista di una gaffe. Durante il suo turno di voto, infatti, il leader di Forza Italia esce dal suo box per dire alla Presidente di seggio di non aver ricevuto una delle cinque schede per il referendum abrogativo sulla Giustizia (che non ha ottenuto il quorum e, quindi, il risultato non è stato validato). Peccato che quella scheda ci fosse e che l’ex Cavaliere abbia fatto confusione.

Berlusconi e la gaffe della scheda non votata al Referendum

“Ma mi ha dato solamente quattro schede”, dice Berlusconi uscendo dal box numero 3 all’interno del quale era entrato per apporre i sui cinque sì ai quesiti sul Referendum Giustizia. E lì è calato il silenzio. La Presidente del seggio, infatti, guarda attonita i gesti dell’ex Presidente del Consiglio mentre conta le schede elettorali. A mancare, secondo lui, è la gialla (quella sulla separazione delle funzioni dei magistrati). Un errore da parte di chi ha consegnato tutto il necessario? Assolutamente no.

La Presidente del seggio di Via Fratelli Ruffini a Milano, infatti, dopo un attimo di imbarazzo ha chiesto all’ex Cavaliere di ricontrollare, perché quella scheda potrebbe esser finita all’interno di un’altra. Una confusione provocata da quell’alto numero (5) di schede. E, difatti, la scheda gialla era lì. Berlusconi, però, prova a imbucare le altre quattro già “votate”, ma gli viene ricordato che il tutto deve seguire una procedura e non si possono “imbucare” le schede in modo singolo. E così Berlusconi è stato costretto a rinchiudersi di nuovo dentro a quel box numero 3, chiudere la tendina e procedere con il suo voto alla scheda mancante (che, però, non mancava), prima di tornare indietro e imbucare ogni singolo voto nei contenitori dedicati e colorati.

(foto e video: da Youtube Corriere della Sera – Agenzia Vista)