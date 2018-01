La gaffe del Corriere della Sera che sbaglia la foto di una delle vittime di Pioltello

Tre donne sono morte ieri nell’incidente del treno di Trenord a Pioltello. I nomi delle vittime sono Alessandra Pirri, Ida Milanesi e Pierangela Tadini. Il Corriere della Sera ha dedicato tre articoli alle donne morte nel disastro ferroviario. Nella fretta di raccogliere informazioni e foto i redattori non si sono accorti che quella della signora Tadini, originaria di Caravaggio in provincia di Bergamo non era quella giusta.

Il doloroso errore del Corriere che pesca su Facebook la foto di un’omonima

Il lancio su Facebook di ieri pomeriggio ha infatti in copertina la foto di una donna che non è la vittima di Pioltello e che è solo omonima di Pierangela Tadini. Diversi lettori hanno segnalato l’errore al Corriere che pur avendo aggiornato l’edizione online dell’articolo non ha rimosso il post originario. Il problema è che anche rimuovendo la foto dall’articolo l’anteprima di Facebook rimane quella. L’unica soluzione sarebbe stata quella di cancellare il post e farne un altro con la foto corretta.

Nell’edizione cartacea di oggi infatti il Corriere è uscito con la foto della signora Tadini accanto a quella delle altre due vittime dell’incidente. La foto sbagliata invece è stata presa dal profilo Facebook dell’omonima apparentemente senza alcuna verifica da parte della redazione web.

Nessuno ha risposto alle segnalazioni degli utenti che chiedevano al Corriere di togliere la foto di chi non c’entra perché – come scrive un lettore – “io conosco la persona in foto e non è giusto farla girare così”.

Nel frattempo però amici e conoscenti della signora Tadini (quella della foto sbagliata) sono andati sul suo profilo per lasciare il proprio ricordo e manifestare il proprio dolore per la scomparsa dell’amica.

A quanto pare poi la foto sbagliata è stata utilizzata anche altrove. Un utente segnala alla signora Tadini che la foto è stata utilizzata anche da diversi telegiornali e da alcune trasmissioni televisive. In realtà non risulta che Quinta Colonna abbia usato la foto sbagliata, riguardando la puntata si nota come al minuto 44 non venga mostrata alcuna foto.

A quanto risulta invece questa signora Tadini non è la vittima dell’incidente di Pioltello ed è viva e vegeta.