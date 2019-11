La bufala della foto di Capodanno spacciata per quella delle Sardine al Crescentone

Ieri pomeriggio ha cominciato a circolare una curiosa “denunzia” in ambienti della militanza leghista in cui si diceva che il quotidiano La Repubblica aveva pubblicato una vecchia foto dei festeggiamenti di Capodanno a Bologna spacciandola per la manifestazione del Crescentone che ha seppellito il Paladozza di Salvini e Borgonzoni.

Fatta partire da una “leghista” romana che poi l’ha cancellata, nel frattempo è stata ripresa da altri.

E ha circolato anche su Twitter, dove l’utente Matteo Brandi, “Graphic designer, copywriter, caffeinomane, esteta, sovranista psichico in trincea”, ha prima pubblicato questo tweet:

E poi lo ha cancellato:

Cosa è successo? In primo luogo nell’articolo di Repubblica che parla della vicenda quella foto non compare. In compenso ce ne sono tante altre che testimoniano che la piazza era piena:

Ma soprattutto, come nota Bufale.net, a pubblicare una foto che sembra proprio quella di cui si sta parlando è la pagina facebook di Nicola Zingaretti:

Che sia una foto di Capodanno però è alquanto dubbio, visto che lo striscione e il camion rosso si vedono anche in altre foto pubblicate da Repubblica:

Insomma, la piazza piena è indiscutibile, la foto di Zingaretti pure e anche quella fatta circolare per indicare la bufala sembra esserlo.

