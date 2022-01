L’insostenibile razzismo (in diretta televisiva) di Katia Ricciarelli al Grande Fratelli Vip | VIDEO

Se il Grande Fratello vuole offrire uno spaccato dell’Italia del terzo Millennio ci sta riuscendo benissimo. Perché tra omofobia e razzismo, anche questa edizione del reality targato Mediaset è fucina di quella mentalità retrograda messa sul palcoscenico televisivo e data in pasto agli spettatori. Ancora una volta, come già accaduto nel recente passato, a ergersi grande protagonista di queste dinamiche è stata Katia Ricciarelli.

LA RIVOLTA È FINALMENTE PARTITA ANCHE DENTRO! Se non dovessero mandare in onda l’attacco razzista di Katia Ricciarelli, Jessica, Lulú e Miriana si alzeranno e ne parleranno loro! @unar_norazzismi @Codacons @EndemolShineIT #FUORIKATIA #GFVIP NO AL RAZZISMO pic.twitter.com/UbuoBEokjB — savanaceleste🧚🏾 (@savanaceleste) January 5, 2022

Katia Ricciarelli e gli insulti razzisti a Lulù Selassié

“Vai a scuola nel tuo Paese che forse non ti hanno insegnato niente”, ha detto Katia Ricciarelli discutendo a distanza con un’altra inquilina della Casa del Grande Fratelli Vip, Lulù Selassié. Poi, in un altro frangente, ha rincarato la dose di razzismo perché, evidentemente, pensava che quanto detto fino a quel momento non fosse sufficientemente inutilmente (poi spiegheremo il perché) xenofobo: “Quella scimmia lì, la principessa che sta con le gambe aperte”.

Insomma, parole di stampo razzista. Messaggi completamente sbagliati e anche privi di qualsiasi contatto con la realtà. Perché se la xenofobia va condannata in qualsiasi caso, diventa ancor più paradossale che quelle parole siano state pronunciate nei confronti di una ragazza nata e cresciuta in Italia. Lulù Selassié, come infatti dichiarato da lei stessa in risposta a quelle volgarità pronunciate dalla soprano, non è straniera. È nata nel nostro Paese. Ma per Katia Ricciarelli, evidentemente, basta una gradazione più scura nel colore della pelle per poter vomitare odio razzista in diretta televisiva.

Ci risiamo

E già nel corso di questa edizione del GFVip, la soprano è stat protagonista di altri eventi molto simili, ma improntati sull’omofobia. Prima nei confronti di Alex Belli a cui aveva detto: “Sembri un ricch*one“, poi nei confronti di Biagio D’Anelli. Insomma, Katia Ricciarelli non è nuova a episodi simili e non a caso, sui social, si chiede nuovamente la sua esclusione dal reality.