Con quattro parole e una foto il CT Roberto Mancini riesce allo stesso tempo a fare un omaggio a Raffaella Carrà, a esultare per la vittoria di Italia-Spagna e a dedicarla a Spinazzola. Ecco come risolvere il rebus

Ieri la Nazionale prima di Italia-Spagna ha fatto il riscaldamento sulle note dei brani di Raffaella Carrà. Ma a ricordare la regina dello spettacolo ci ha pensato anche nel post partita il CT Roberto Mancini.

Italia-Spagna: come Mancini ha esultato facendo un omaggio a Raffaella Carrà

Sono bastate quattro parole per esprimere allo stesso tempo tutta la gioia per una vittoria arrivata ai rigori e allo stesso tempo dedicarla alla grande Raffaella Carrà: “Ma che musica maestro”.

Il tweet nasconde però anche un altro importante particolare. Infatti Mancini ha pubblicato insieme alla citazione di Raffa anche la foto dei festeggiamenti a fine partita con Lorenzo Insigne che indossa la maglia di Spinazzola. Tutta la Nazionale ha infatti dedicato la vittoria al compagno infortunato durante il secondo tempo della sfida vittoriosa contro il Belgio di venerdì scorso. Spinazzola è stato sottoposto a un intervento per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra a Turku, in Finlandia, e ha così rassicurato tutti quelli che erano in apprensione per quanto gli è successo: “Intervento riuscito perfettamente. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi. Iniziato il countdown ci vediamo presto”. Il tweet di Mancini è piaciuto a tutti:

Siete incredibili. Anche nella sofferenza, non mollate. Ci fate sognare ed essere fieri e a testa alta dopo che l'Europa e il mondo ci hanno sfottuto senza riapetto die anni fa per a pandemia — Athena Lion 🦁 (@Yeah_ItsRoberta) July 6, 2021

Grazie per le belle emozioni che ci avete regalato anche oggi! La Spagna ha giocato meglio ma ha vinto la squadra con i nervi più saldi e maggiore determinazione. Bene così…siamo in finale! — Giorgio Cucca (@giorgiocucca) July 6, 2021

Maestro, stasera hai definitivamente creato un gruppo capace di qualsiasi impresa !!!!! Saluti da un tifoso doriano ! (che si ricorda una coppia di attacco ora seduta sulla panchina azzurra) — CamPatriarca (@CamPatriarca) July 6, 2021





Foto IPP/Uefa/Roberto Ramaccia