L’intervista di Travaglio a Giuseppe Conte sul Fatto Quotidiano

Oggi Marco Travaglio pubblica sul Fatto Quotidiano un’intervista al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale annuncia un raduno di maggioranza dopo il varo della legge di bilancio 2020 per porre fine alle polemiche interne tra i partiti che lo sostengono:

Il suo governo ricorda Penelope: lei e i ministri tessete la tela fino a notte, poi l’indomani il solito “alleato” provvede sempre a disfarla.

Alcuni distinguo e accenti diversi sono fisiologici, fra quattro forze politiche che non avevano mai collaborato tutte insieme, anzi si erano spesso combattuti. Ora però bisogna rinunciare a dichiarazioni estemporanee, smarcamenti tattici, rivendicazioni di bandiera marginali. Marciare compatti per questo disegno riformatore è doveroso, perché è su questi impegni concreti che alla fine saremo giudicati dai cittadini. Non su questa o quell’intervista ai media, dichiarazione, tweet o diretta Facebook.

I quattro leader della maggioranza non si sono mai incontrati tutti insieme. Non è il caso di riunirli perché si dicano tutto in faccia, perfezionino il programma, finora troppo vago, e poi le facciano sapere che intendono fare?

Sì, è il caso. Dopo il varo della manovra, ho già programmato di invitarli a un week-end di lavoro: tutti parleranno fuori dai denti, poi raccoglieremo i rispettivi obiettivi, metteremo giù un cronoprogramma dettagliato perché tutti si impegnino sul che fare e sul quando farlo nei prossimi tre anni e mezzo.