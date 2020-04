Indovinate chi in Germania è contrario agli Eurobond per il Coronavirus? (spoiler: un amico di Salvini)

Questo sondaggio pubblicato dal PolitBarometer della ZDF tedesca ci dice qualcosa di interessante: ovvero che la popolazione tedesca è per la stragrande maggioranza favorevole ad aiutare finanziariamente Italia e Spagna nella crisi del Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Il 68% dei tedeschi è a favore e la percentuale è particolarmente alta tra chi vota per i Verdi o la Linke e più alta della media per chi vota la SPD. Anche gli elettori della CDU di Angela Merkel sono a favore.

C’è però chi non è particolarmente entusiasta. E indovinate di chi si tratta? Di quei simpaticoni di Alternative fur Deutschland, ovviamente, ovvero di uno dei partiti più vicini all’alleanza tra Marine Le Pen e Matteo Salvini nell’Europarlamento. Si tratta degli stessi sovranisti che qualche tempo fa non volevano il MES perché secondo loro avrebbe salvato le banche italiane con i soldi dei tedeschi, mentre secondo la Lega e Fratelli d’Italia il MES avrebbe salvato le banche tedesche con i soldi degli italiani (la verità è un accessorio non necessario della propaganda, del resto). AFD è lo stesso partito che voleva candidare Salvini a Nobel per la Pace per la sua “azione” nel Mediterraneo:

Leggi anche: Le balle della Lega sulla zona rossa ad Alzano Lombardo