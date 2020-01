Il voto “con il cuore” di Elly Schlein e il pronostico di Bonaccini

Elly Schlein, candidata alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con la lista di Stefano Bonaccini, ha dato oggi su Twitter il buon esempio su come NON si interrompe il silenzio elettorale a urne aperte.

La Schlein, a cui dobbiamo già questo meraviglioso video con scena muta del Capitano, pubblica una foto che la ritrae mentre mette la scheda nell’urna con un messaggio inequivocabile. “Oggi è silenzio elettorale, quindi non aggiungo nulla, spero soltanto che anche nell’urna sceglierete il cuore”, scrive la Schlein su Twitter.

Ovviamente è soltanto una coincidenza che il simbolo della lista Emilia Romagna Coraggiosa, la lista di Bonaccini per cui è candidata la Schlein, abbia un cuore rosso al centro.

Intanto anche Stefano Bonaccini si lascia andare a un pronostico (ovviamente a suo favore):

Fabio Martini sulla Stampa ha scritto che stamattina Bonaccini avrebbe atteso con ansia il primo exit poll, quello che nella più assoluta riservatezza, viene realizzato dagli stessi istituti incaricati dalle varie tv di produrre in serata le proiezioni, decisamente più probanti.

Ma in attesa del verdetto, le ultime esternazioni pubbliche di Bonaccini e le telefonate tam-tam dell’ultima ora di dirigenti e militanti sono mirate su due segmenti: gli ex elettori di sinistra, “espatriati” negli ultimi due anni verso il centrodestra e gli elettori che si preannunciano in libera uscita dai Cinque stelle.