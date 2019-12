Un video che mostra una bambina che getta via una bambola nera è stato visto otto milioni di volte su Twitter mentre si scatenava una caccia all’uomo su chi lo aveva postato. Il video mostra la ragazzina che scarta il giocattolo mentre la sua famiglia la guarda: non appena vede che la bambola è di colore urla e inizia a piangerle prima di gettarla via.

Il video della bambina che piange per la bambola nera a Natale

Nel video si sentono i membri della famiglia che ridono mentre la bambina scoppia in lacrime: la persona che ha in mano il telefonino che registra il video dice che è una bella bambola, una bambola adorabile mentre la bambina urla. Dopo un primo grande successo con relativa diffusione monstre su Twitter sono arrivate le prime critiche e in seguito l’utente si è cancellata e ha rimosso il video, ma qualcuno ha scoperto gli account dei parenti e li ha pubblicati online.

how is this even funny? disgusting parents 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/BvVGLI6a9E — trey 〽️ (@trey_forde) December 25, 2019

A quel punto la sorella sdella bambina è intervenuta per sostenere che nel video non ci fosse nulla di razzista: “La bambola era un regalo di Natale di un membro della famiglia [che] ovviamente non sapeva che mia sorella non fosse una fan delle bambole”, ha spiegato secondo quanto riporta il Sun. Secondo la donna la bambina non apprezza le bambole e quella le sembrava spaventosa.

