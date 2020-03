Il sondaggio sulle Sardine

Le Sardine si preparano alla manifestazione nazionale, prevista fra due settimane, a Scampia, e avviano un percorso di “istituzionalizzazione”. Nel frattempo, le opinioni dei cittadini, nei loro confronti, sono divenute più tiepide, spiega oggi Ilvo Diamanti illustrando i dati di un sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica:

Il peso di quanti affermano di aver partecipato o di essere d’accordo con le manifestazioni delle Sardine, infatti, oggi è stimato intorno al 36%. (Compresi i partecipanti: 3%). Dunque, nel complesso, 6 punti in meno rispetto allo scorso dicembre. Al contempo, è diminuito anche il peso di quanti si dicono disposti a “prendere in considerazione” una lista delle Sardine. Se si presentasse alle elezioni. Dunque, una scelta “possibile”. Di fronte alla “presenza eventuale” delle Sardine nella competizione elettorale.

Si tratta, peraltro, di un orientamento utile a rilevare una domanda insoluta, in alcuni settori sociali. E politici. La possibilità di votare per un’eventuale lista delle Sardine, se in futuro si presentasse, risulta ampia, in particolare, fra i più giovani. Fra gli studenti, peraltro, tocca il livello massimo: 53% (quasi). Non per caso.