Il sondaggio di Piazzapulita su Salvini e le sardine

Ieri Corrado Formigli ha letto a Piazzapulita i risultati di un sondaggio che dice che il nemico più pericoloso per Matteo Salvini sono le proteste in piazza contro di lui, come quelle organizzate dalle Sardine in nome dell’Emilia Romagna che non si Lega: per il 43,6% degli intervistati sono le sardine il nemico più pericoloso per Salvini, mentre il PD, il partito di Renzi, il MoVimento 5 Stelle e Giuseppe Conte arrivano dietro con percentuali bassissime.

Ieri il sondaggio EMG Acqua per Agorà diceva che se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 32,6%, seguito dal Pd al 20% e dal M5S al 16,1%. Poi Fratelli D’Italia al 9,5%, Forza Italia al 7,7%. Italia Viva è al 5,2%, Piu’ Europa al 2,1%, La Sinistra 2,0%, Europa Verde 1,3% e Lista Calenda 1%. Attualmente è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 41%, seguito da Giuseppe Conte al 33%. Seguono Giorgia Meloni al 29%, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al 22%, Silvio Berlusconi al 18%. Poi Matteo Renzi al 15%, Carlo Calenda al 15%, Giovanni Toti al 14%. Anche lì si chiedeva delle Sardine e anche lì la risposta era spiazzante: per il 40% degli elettori costituiscono una mobilitazione popolare che può spostare voti.

