Il Pd sta per annunciare il candidato sindaco per Roma: sarà Zingaretti?

I sondaggi interni sembrano aver scalfito gli annunci del passato. E ora Nicola Zingaretti sembra pronto a cedere alle lusinghe di Enrico Letta e accettare la candidatura a sindaco di Roma. Sabato sarà il giorno in cui il Partito Democratico svelerà le sue carte per la capitale e la convergenza – quasi universale – è sul nome dell’attuale Presidente della Regione Lazio. Solo qualche settimana fa, però, lo stesso ex segretario dem aveva annunciato pubblicamente il proprio “rifiuto”. Ora, però, le convinzioni sembrano essere cambiate.

Zingaretti candidato sindaco di Roma? Sabato l’annuncio del PD

A raccontare i retroscena all’interno del Pd è Il Fatto Quotidiano che sottolinea come il ripensamento sia figlio di un accordo interno, anche con vista sulla conseguente nuova tornata elettorale per rinnovare la giunta alla guida della Pisana (sede della Regione Lazio).

Anche se la possibilità sembrava ormai tramontata, con ogni probabilità sarà Nicola Zingaretti. Enrico Letta ce la sta mettendo tutta per creare le condizioni e convincerlo. E Francesco Boccia, responsabile Enti locali dem, sta conducendo una trattativa sia sulla Capitale sia su Napoli nel nome dell’unità della coalizione Pd-M5S.

Insomma, ci sarebbero grandi manovre che portano a Roma per poi ripartire dalla capitale per molte altre elezioni amministrative. E poi ci sono i sondaggi, quelli interni. Si parla di un vantaggio – ovviamente si tratta di un dato contestuale, ma non concreto – di circa 25 punti percentuali rispetto a Virginia Raggi. Mentre Carlo Calenda, con la candidatura di Nicola Zingaretti, rimarrebbe intorno al 4%.

Al Nazareno si cerca anche una strategia, visto il ruolo ricoperto attualmente dall’ex segretario del PD, per non far accavallare le date per le amministrative a Roma e le (eventuali) Regionali. L’obiettivo è quello di formalizzare la candidatura al Campidoglio di Zingaretti a settembre. In questo modo si voterà per la capitale a ottobre e per la Regione Lazio a dicembre.

