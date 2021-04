Nicola Zingaretti si defila dalla corsa al Campidoglio

Il Presidente della Regione Lazio, più volte tirato in ballo come candidato del centrosinistra per Roma, dice che il suo obiettivo è quello di completare il suo mandato (fino al 2023)

È stato tirato più volte in ballo dalla stampa e dalle voci interne al Partito Democratico come nome spendibile per la candidatura a sindaco di Roma. Alcuni sondaggi lo hanno etichettato come la figura forte da cui ripartire per riportare il centrosinistra alla guida della capitale dopo l’esperienza pentastellata con Virginia Raggi. Oggi, però, Nicola Zingaretti ha rotto il silenzio e ha annunciato che la corsa al Campidoglio non è tra i sui progetti futuri e futuribili.

Nicola Zingaretti non si candiderà a sindaco di Roma

Il Presidente della Regione Lazio, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio 24, ha spiegato che il suo obiettivo resta e rimane solo quello di portare a termine il suo mandato che si esaurirà nel 2023. Quindi, di fatto, si defila da una possibile candidatura a sindaco di Roma. Il suo nome era emerso dai pareri di molti parlamentari e rappresentanti del Partito Democratico che lo hanno avuto come segretario per due anni (dal 14 marzo del 2019 al 17 marzo del 2021).

“Adesso c’è la campagna vaccinale e voglio continuare a portare avanti questa missione che salva la vita”, ha detto Zingaretti rispondendo a una domanda sul suo futuro in politica e su una sua possibile candidatura con vista sul Campidoglio. Il Pd e tutto il centrosinistra (in attesa di delineare i progetti futuri anche per la Capitale, dove ancora non è stato definito un piano concreto in vista delle elezioni in programma il prossimo autunno).

Le primarie del Centrosinistra e l’incognita Calenda

Il nome del centrosinistra passerà comunque dalle primarie in programma nei prossimi mesi, con l’incognita Calenda. “Sono contento – ha aggiunto Nicola Zingaretti nella sua intervista a Radio 24 – che il centrosinistra abbia deciso di rivolgersi ai romani per scegliere il suo candidato e sono sicuro ci saranno delle personalità che sapranno utilizzare questo strumento”

(foto: da profilo Instagram di Zingaretti)