Il nuovo partito (o movimento) di Renzi

Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera oggi parla della processione di senatori di Forza Italia verso Matteo Renzi, nata perché alcuni di questi sono interessati a entrare nell’eventuale nuovo partito dell’ex presidente del Consiglio. Una processione con scarsi successi, visto che lo stesso Renzi ha fatto sapere che un nuovo partito non si può fare con vecchi pezzi della classe dirigente. Ma l’idea di un nuovo soggetto politico tra i renziani va lo stesso di moda:

In realtà ancora non è stato deciso niente di definitivo, ma negli ultimi giorni l’ipotesi di un nuovo soggetto politico (che sarebbe alleato e non antagonista del Pd) sembra aver avuto un’accelerazione. Si parla infatti della possibilità che questo«movimento» debutti già alle elezioni europee. Del resto l’ultimo sondaggio, della Emg, dà a un eventuale partito di Renzi il 12 per cento.

E, sempre secondo quella rilevazione, il 47 per cento degli elettori del Pd lo voterebbe. In molti nel Pd sono convinti che prima o poi lo «strappo» avverrà. L’altro giorno Gentiloni spiegava a un collega di partito. «Io scommetto ancora sul Pd mentre c’è chi se ne vuole andare».