Il Fatto, Boris Johnson e il golpe bianco di “Ben”

Il Fatto Quotidiano oggi in prima pagina parla del golpe di Boris Johnson, che chiuderà il parlamento dal 15 ottobre per evitare problemi sull’Hard Brexit che sta preparando, ma l’ha chiamato “Ben”, forse confondendolo con il Johnson velocista e primatista dei 100 metri con 9 secondi e 79 centesimi a Seul prima che il suo record venisse annullato dall’antidoping (lui si dichiarò vittima di una cospirazione come Salvini oggi).

Intanto va segnalato che la scelta di Johnson è stata molto apprezzata in UK:



