“Il Dalai Lama ha visto la luce in me, ma era una mèches”: la gag di Orietta Berti | VIDEO

Oramai, Orietta Berti è un ciclone. Ogni sua apparizione televisiva dona grandi emozioni e il divertimento è assicurato. Anche domenica sera, ospite di Che Tempo che Fa, ha regalato al pubblico un aneddoto che risale a diversi anni fa, quando doveva realizzare un’intervista per “Quelli che il Calcio”. All’epoca, il conduttore della trasmissione domenicale – in onda sulla Rai durante le partite di Serie A – era proprio Fabio Fazio. E a essere intervistato non era un personaggio banale, ma il Dalai Lama.

Orietta Berti e la gag sul Dalai Lama che scambia una mèches per la “luce”

“Il suo assistente aveva detto: ‘non facciamo più interviste perché lui è stanco’. Poi lui ha detto, nella sua lingua: ‘Voglio fare l’intervista con questa signora perché le esce una luce dalla testa’”. Ma di cosa si trattava? La risposta ironica di Orietta Berti: “Sarà stata una mèches”. Un aneddoto che aveva già raccontato – ma solo per pochi intimi – su ClubHouse lo scorso febbraio.

E si tratta di un incontro reale che risale all’ottobre del 1999. Come riporta un articolo di archivio di AdnKronos, infatti, Orietta Berti si è collegata con lo studio di Quelli che il Calcio dal centro studi tibetano di Milano, proprio in occasione dell’arrivo in Italia del Dalai Lama. E la sua intervista, in diretta, andò in onda proprio all’interno della trasmissione allora condotta da Fabio Fazio. E ora conosciamo anche il retroscena che portò a quel botta e risposta.

