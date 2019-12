Il congresso-funerale della Lega che Salvini cerca di nascondere

Gad Lerner su Repubblica oggi parla del congresso fantasma della Lega convocato per il 21 dicembre ovvero l’ultimo sabato prima di Natale, ma sul quale a tutt’oggi il sito ufficiale Legaonline non ne fornisce alcuna comunicazione. Gli oltre cinquecento delegati si ritroveranno in una sala milanese per deliberare modifiche allo statuto che si preannunciano di cruciale importanza. Ma che, a due settimane dall’evento, nessuno di loro conosce perché restano avvolte nel mistero. L’apparato propagandistico della Bestia salviniana si guarda bene dal farne cenno.

Se si ha notizia della convocazione del congresso del movimento, registrato con la denominazione “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”, lo si deve a Gianni Fava, unico dissidente fra i trenta membri del Consiglio federale riunitosi lo scorso lunedì 25 novembre nella sede di via Bellerio. Altrimenti è probabile che non se ne saprebbe ancora niente. Per la verità quel giorno, a sorpresa, su una sedia a rotelle, si presentò alla riunione anche Umberto Bossi, il fondatore che per statuto figura “presidente a vita” della Lega. Ma dopo aver ascoltato quell’annuncio, se ne andò via senza votare la convocazione. Disse solo: «Non fate il funerale alla Lega, non se lo merita». Lo rassicurarono con un applauso. Secondo Gianni Fava, invece, «il congresso del 21 dicembre sarà un vero e proprio funerale, anche se mascherato».

Le modifiche statutarie illustrate da Roberto Calderoli, preannunciando un testo scritto che nessuno ancora ha avuto modo di leggere, prevedono l’azzeramento delle cariche, la nomina di un commissario al posto dell’attuale segretario Matteo Salvini, e la modifica dell’articolo 33 dello statuto: sarà consentita la doppia iscrizione, per cui i tesserati di Lega Nord potranno confluire anche nella “Lega per Salvini premier”. E nel contempo verrà abolita la distinzione fra “Associato ordinario militante”, titolare di diritto di voto, e “Associato sostenitore” che finora poteva diventare leghista membro effettivo solo dopo una prolungata anzianità di tesseramento. In pratica: largo ai nuovi venuti, gli aspiranti leghisti non più solo delle tredici regioni già inserite nella Lega Nord, ma di tutta l’Italia, Mezzogiorno e isole comprese.