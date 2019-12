Il congresso blindato con cui Salvini rottama la Lega Nord

Sabato 21 alle 8 al centro congressi Leonardo Da Vinci di Milano nascerà la «Lega per Salvini Premier», nella quale confluiranno le sezioni regionali autonome create davanti ai notai nei mesi scorsi senza clamore. Un congresso fantasma. Spiega oggi Repubblica che la nuova Lega di Salvini sarà una federazione di partiti regionali, autonomi da un punto di vista finanziario, che si chiameranno “Lega Lombardia Salvini premier”, “Lega Sicilia Salvini premier” e così via.

Ognuna di queste leghe avrà un proprio statuto e un proprio conto corrente. Un modo, quest’ultimo, per evitare che eventuali “problemi” sul finanziamento al partito arrivino al cuore della Lega, cioè nella stanza del segretario nazionale. Un passaggio molto delicato, quello di sabato, che potrebbe creare non pochi malumori tra i deputati, i senatori e i dirigenti leghisti della prima ora. Non a caso nel riservatissimo regolamento del congresso diffuso ieri solo ai delegati si fa riferimento a regole a dir poco “sovietiche” sul voto del nuovo statuto. Innanzitutto i delegati saranno dotati di «un braccialetto inamovibile da tenere sempre in vista», una sorta di controllo per evitare che non addetti ai lavori possano accedere alle aree riservate.

Ma soprattutto, all’articolo dieci, vengono fissate delle procedure paradossali per proporre modifiche allo statuto scritto in questi mesi da Roberto Calderoli: le proposte di modifica dovranno essere firmate da «almeno 150 delegati» e consegnate alla commissione per il congresso «entro e non oltre giovedì 19». «Ancora non abbiamo nemmeno la bozza del nuovo statuto, figuriamoci se possiamo pensare a modifiche condivise da 150 persone in poche ore», sussurra un deputato di lungo corso che fino a ieri non aveva ricevuto nemmeno la comunicazione ufficiale della convocazione del congresso.