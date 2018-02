III Municipio, le firme per la mozione di sfiducia ci sono tutte

In una nota, i consiglieri di FDI in III Municipio Emiliano Bono, Vincenzo Di Giamberardino, Donatella Geretto e Giordana Petrella annunciano che la mozione di sfiducia nei confronti di Roberta Capoccioni ha raggiunto il numero di firme necessario per essere discussa e votata in Aula, dove il MoVimento 5 Stelle ha perso la maggioranza. “Con l’ultima firma apposta dal consigliere del gruppo Misto Cristiano Bonelli, la mozione di sfiducia alla Presidente Roberta Capoccioni raggiunge il numero di firme previste dal Regolamento Municipale per essere presentata e poi discussa. Ora il Regolamento prevede che il Consiglio Straordinario sulla sfiducia della Presidente grillina verrà convocato tra non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni, a partire da oggi. L’ultimo atto di questa fallimentare esperienza dei 5 Stelle al governo di un’Istituzione importante come il III Municipio volge la termine. Sin da subito Roberta Capoccioni ha dimostrato di non saper gestire un gruppo diviso e dilaniato dalle scorribande interne, perdere 1/4 dei consiglieri in un solo anno e mezzo è un record negativo che nessuno aveva mai raggiunto. Una volta liberato il Municipio dall’improvvisazione e dall’incapacità dei pentastellati, occorrerà andare subito al voto per restituire a Montesacro un Governo locale capace di porre rimedio a tutti i danni fatti”, dicono i quattro di Fratelli d’Italia.

Nei giorni scorsi Roberta Capoccioni aveva minacciato di denunciare chi avrebbe firmato e votato la mozione di sfiducia nei suoi confronti, dimostrando così di avere un curioso concetto della democrazia municipale. Precedentemente aveva additato come traditori i tre consiglieri che di recente avevano abbandonato la maggioranza. Si avvia così mestamente alla conclusione l’esperienza di governo della “giunta fantastica” targata MoVimento 5 Stelle che in un anno e mezzo è riuscita a perdere quattro consiglieri, la maggioranza e la presidenza del consiglio municipale.