Secondo il senatore di FdI Ignazio La Russa siamo tutti "eredi del Duce" | VIDEO

Dopo la polemica con Chiara Ferragni di stamane, Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia e fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, è tornato a far discutere per quanto detto durante un acceso scambio di battute con il presidente dem della Puglia Michele Emiliano. Lo “scontro” è andato in onda a L’aria che tira su La7.

Nello specifico, il governatore del Pd ha prima accusato La Russa di essere parte di un partito che ha come obiettivo principale quello di “correggere” gli errori fatti da Benito Mussolini, poi ha fatto al senatore meloniano una domanda diretta: “Lei rinnegherebbe il padre del vostro movimento politico?” ha chiesto riferendosi, ovviamente, al Duce. Da qui la (discusissima) replica di La Russa.

Il senatore di FdI Ignazio La Russa a L’aria che tira: “Siamo tutti eredi del Duce”

“Siamo tutti eredi del duce”, così ha risposto Ignazio La Russa alla domanda di Emiliano, ribadendo il concetto più volte. Poi ha precisato: “Siamo eredi dei nostri padri e dei nostri nonni, di quell’Italia”. Al che il governatore pugliese ha replicato: “Io sono l’erede indegno dei partigiani e di quelli che fecero la resistenza” “Ho capito, ho capito, tu non hai nonni, sei figlio di NN” e di nuovo Emiliano a chiudere “Mio padre era stato suggestionato da quelle idee, ma questo lo sanno tutti”. Poi, l’intervento della conduttrice del programma Myrta Merlino, che ha (giustamente) chiesto a La Russa chiarimenti su quanto affermato su Mussolini.

Al che il senatore meloniano ha puntualizzato: “No, ho detto che siamo tutti eredi dell’Italia dei nostri nonni, nel bene e nel male”. Poi, il senatore di FdI ha aggiunto rivolgendosi ad Emiliano: “Quindi cosa vuol dire figli del Duce? La Meloni è figlia del Duce o sei tu che sei più vecchio di lei e che sei più vicino a quella epoca storica? Lo dico per un fatto anagrafico”. Insomma: La Russa ha tentato in extremis di rielaborare la sua pericolosa affermazione in chiave “anagrafica”, parlando di nonni e di eredità. Ma il tentativo non è sembrato riuscitissimo.