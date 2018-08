I corsi di yoga alla Camera

Le deputate del MoVimento 5 Stelle Dalila Nesci e Carmen Di Lauro si sono messe in testa un’idea meravigliosa per la Camera: i corsi di yoga. La Repubblica racconta in un articolo a firma di Maria Berlinguer la proposta finita all’attenzione del presidente della Camera:

La pratica è nelle mani di Roberto Fico al quale la richiesta è stata formalizzata pubblicamente dalla deputata Dalila Nesci, durante Parole guerriere, uno dei seminari filosofici organizzati dalla parlamentare calabrese frequentati nel tempo da Alessandro Di Battista, Nicola Morra, Paola Taverna ma anche dal leghista Alberto Bagnai. Il presidente della Camera, spiazzato dalla proposta, lo scorso 26 giugno non ha fatto una piega. Ha riconosciuto l’esigenza di «stanze per la elaborazione del pensiero», sempre più necessarie in un epoca dove il confronto e il dialogo non sono di casa ovunque. Ma non si è espresso sulla necessità di una stanza ad hoc per la meditazione alla Camera. Puntando il suo intervento su sovranismo e identità nazionali. Se ne parlerà alla ripresa.

Ma l’idea di organizzare dei corsi di «yoga» contro lo stress della vita moderna fa proseliti. Di Lauro, con un diploma di maturità scientifica a Napoli, spiega con parole commoventi l’impellente necessità: