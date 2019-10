I cento espulsi dal M5S

Cento espulsi e 274 sotto inchiesta: mentre Casaleggio parla all’ONU l’arma di distruzione di massa del MoVimento 5 Stelle – i probiviri – ha cacciato un centinaio di colpevoli di chissà cosa in nome della Democrazia Diretta da Grillo e Di Maio e ne tiene altri sulla graticola. Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera fa il conto:

Circa cento tra addii volontari ed espulsioni dall’inizio dell’estate ad oggi. Il Movimento cambia pelle, i probiviri lavorano sottotraccia per risolvere — anche in modo drastico — i casi irrisolti. Segno delle tensioni che serpeggiano tra la base e che si sviluppano in molte Regioni. Il 3o giugno i tre probiviri, in un post, davano il la alla stretta. «Le segnalazioni pervenute dall’1 dicembre 2018 ad oggi sono 1.822, di queste 274 hanno evidenziato possibili violazioni dello statuto e/o codice etico e sono state prese in carico dal Collegio», scrivevano, annunciando l’avvio di «109 procedimenti disciplinari, di cui 81 nei confronti di consiglieri comunali, municipali e parlamentari». Al momento, appunto, circa un centinaio di persone non fanno più parte dei Cinque Stelle e il percorso di valutazione degli altri casi si dovrebbe risolvere in tempi rapidi.