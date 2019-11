I 161mila euro spesi da Salvini per farsi vedere su Facebook

Virginia Sala oggi sul Fatto Quotidiano racconta i soldi che spendono i politici su Facebook in un articolo in cui racconta i risultati dei social network dei sindaci e le leadership nazionali:

La situazione di inizio novembre ancora una volta vede Matteo Salvini in pole position, sia per numero di follower che per coinvolgimento nelle discussioni (dove è al terzo posto). Al secondo posto, c’è Luigi Di Maio con 2,2 milioni di follower, al terzo Beppe Grillo con 1,1 milioni.

Attenzione al doping, però. Se l’attuale ministro degli Esteri risulta non aver pagato neanche un euro perle inserzioni di Facebook così come Grillo e Alessandro Di Battista, non si può dire lo stesso per la quasi totalità dei presenti nella top ten (che appunto termina con la Raggi).